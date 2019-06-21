ЦБ: кредитование физлиц не должно быть единственным драйвером роста банковского бизнеса

Банк России отметил быстрое увеличение закредитованности населения. Отмечается, что ЦБ РФ начал принимать меры по охлаждению розничного сегмента кредитования для сдерживая подобных рисков.

«Кредитование физических лиц не должно быть единственным драйвером роста банковского бизнеса. Банк России уже начал принимать меры по охлаждению этого сегмента кредитования, чтобы не возникла ситуация опасной закредитованности населения»,— приводятся слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году.

Банк России отметил, что в 2018 году кредитование физлиц увеличивалось намного быстрее, чем кредитование предприятий. «Это говорит о том, что банки считают корпоративные кредиты более сложными, и более рискованными»,— заявила госпожа Набиуллина. По ее словам, банкам предстоит научиться лучше понимать специфику бизнеса в различных отраслях, а также проектного финансирования в связи с переходом в 2019 году жилищного строительства к банковскому финансированию.

Ранее о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. Министр также призвал «работать с теми конкретно людьми, которые попали в непростую жизненную ситуацию» из-за потребкредитов.

Напомним, Центробанк решил принять дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в потребительском кредитовании. Это сделано в целях ограничения рисков, которые связаны с закредитованностью населения. С 1 октября ЦБ планирует установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита.

Подробности — в материале “Ъ” «Долговую нагрузку вписали в риски».