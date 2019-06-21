Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА. Господин Лукашенко назвал его своим братом.

«К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю: "Он настоящий мужик: пообещал — сделал"»,— сказал на вручении президент Белоруссии. Он поблагодарил главу Чечни за освобождение граждан Белоруссии из ливийского плена. «Ты действительно не просто друг — ты брат для меня, для нашего народа»,— отметил глава Белоруссии.

Он добавил, что хотел бы посетить горы Чечни, Дагестана и других кавказских регионов. «Для меня действительно (интересно.— “Ъ”) побывать в таких местах без помпы, без лишних людей, посмотреть, что это за кавказские горы, где живут мужественные люди»,— сказал президент.

В декабре 2017 в Ливии были освобождены двое граждан Белоруссии — врачи Инна Бабуш и Сергей Здота, которые приехали туда работать еще до «арабской весны», в 2010 году, но по окончании контракта им отказали в выезде. Вопросом освобождения по просьбе МИД РФ занимался глава Чечни.

Подробнее об освобождении — в материале “Ъ” «Белорусских врачей вернули из Ливии благодаря Рамзану Кадырову».