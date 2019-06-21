Теодор Курентзис ушел с поста художественного руководителя оперного театра

Теодор Курентзис с нового сезона прекращает работу в качестве художественного руководителя Пермского театра оперы и балета и сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора «musicAeterna». Об этом сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета. Также господин Курентзис останется художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, «который, как и прежде, будет проходить ежегодно».

Отметим, что господин Курентзис расторг контракт досрочно . Причины такого решения в сообщении пресс-службы не поясняются. Ранее “Ъ–Прикамье” писал что недовольство худрука Пермской оперы Теодора Курентзиса вызвало привлечение к проекту строительства новой сцены театра бизнесмена Владимира Кехмана.