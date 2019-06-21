В работе сайта агентства «Башинформ» возникли сбои

В работе сайта государственного информагентства Башкирии «Башинформа» сегодня возникли сбои: пользователи сообщают о том, что он был недоступен приблизительно с 11 до 14 ч. В агентстве подтвердили “Ъ-Уфа”, что были сбои. «В причинах разбираемся,— сообщил главный редактор агентства Артем Валиев.— Не исключено, что доступ был ограничен Роскомнадзором, от которого мы получали несколько предупреждений после публикаций о случаях суицида подростков. Однако насколько это было возможно без ущерба для содержания, мы корректировали эти новости. После звонка в ведомство сайт возобновил работу, что косвенно подтверждает нашу версию о причине блокировки».

На универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке ограничений доступа «Башинформа» в перечне отключенных нет. В работе телеграм-канала агентства сбоев не наблюдалось.

Наталья Павлова