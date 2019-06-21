В Высокогорском районе Татарстана прокуратура завела дело на медсестру за разглашение врачебной тайны

Прокуратура Высокогорского района завела административное дело на медсестру Казанской туберкулезной больницы за разглашение врачебной тайны. Как сообщается на сайте надзорного ведомства, сотрудница медучреждения нарушила ст. 13.14 КоАП РФ («разглашение информации с ограниченным доступом»).

Прокуратура установила, что медработник передала третьему лицу анкетные данные, сведения о лечении и назначения врача пациентов больницы. В адрес главрача сотрудники ведомства направили представление с просьбой дисциплинарного наказания виновных в нарушении подчиненных.

Напомним, ранее прокуратура потребовала наказать работников Альметьевской районной больницы, медкарты пациентов которой оказались на свалке со строительным мусором. Как выяснили в ведомстве, во время ремонта помещений ЦРБ в 2017 году медработники спустили документы пациентов на первый этаж, а затем по невнимательности другие сотрудники больницы вывезли их на свалку вместе с мусором.

“Ъ-Казань”