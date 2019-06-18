Прокуратура Альметьевска требует наказать сотрудников больницы за выброшенные на свалку медкарты

Альметьевская центральная районная больница выбросила на свалку медицинские документы пациентов. Как сообщает прокуратура Татарстана, ведомство внесло в адрес руководства больницы представление и требует наказать сотрудников, по вине которых были выброшены документы.

Напомним, свалку с меддокументами обнаружили инспекторы Минэкологии Татарстана в мае этого года вблизи поселка городского типа Нижняя Мактама в Альметьевском районе. Документы лежали вместе со строительным мусором.

Свалка площадью 24 кв. м появилась во время ремонта ЦРБ в 2017 году, выяснили в прокуратуре. «Во время капитального ремонта документы спустили на первый этаж больницы, а затем по невнимательности сотрудников лечебного учреждения их вывезли на свалку вместе со строительным мусором»,— говорится в сообщении ведомства. После проверки все медкарты вернули в больницу.

“Ъ-Казань”