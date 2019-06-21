Авиакомпаниям США запретили полеты над подконтрольной Ирану территорией Оманского залива

Управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям осуществлять полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом. Ограничение будет действовать до «получения дальнейших распоряжений».

Запрет связан с «усилением военных действий и эскалации политической напряженности в регионе». В предупреждении отмечается, что в момент, когда иранские военные сбили американский беспилотник, в этой зоне находилось «множество гражданских самолетов».

Накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что беспилотник США нарушил воздушную границу Ирана. Инцидент произошел в провинции Хормозган, которая находится на северном берегу Персидского залива. Американские военные заявили, что не проводили операций в небе над Ираном в это время. Пентагон опубликовал траекторию полета беспилотника RQ-4. На изображении видно, что тот находился в международном воздушном пространстве, то есть вне воздушного и морского пространства Ирана.

Об обострении отношений двух стран — в публикации “Ъ” «На Ближний Восток отправят военную помощь».