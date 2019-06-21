Суд дисквалифицировал директора «УК «Север»

Мировой суд Губахинского судебного района Пермского края признал директора ООО «УК „Север“» Виктора Вараву виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.

Как сообщает инспекция государственного жилищного надзора, административное правонарушение выразилось в нарушении лицензионных требований ООО «УК „Север“» при управлении многоквартирными домами в поселке Углеуральском города Губахи.

Ранее господин Варава привлекался к административной ответственности за ненадлежащее оказание услуг по договору управления многоквартирным домом при осуществлении предпринимательской деятельности с наказанием в виде штрафа на сумму 80 тыс. руб.