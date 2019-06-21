Дифференциация тарифов ФСК может вдвое увеличить стоимость электроэнергии для бизнеса

Инициатива Минэнерго и «Россетей» по выравниванию тарифов на передачу электроэнергии по магистральным сетям с тарифами распределительных сетей приведет к резкому росту платежей за электроэнергию. Об этом сообщили ТАСС источники, знакомые с итогами заседания бюро правления РСПП 19 июня.

«Представители бизнеса высказывались против любых форм перекрестного субсидирования. По оценкам, в результате инициативы “Россетей” тариф прямых потребителей ФСК будет увеличен за пять лет с 32 до 70 коп. за кВт•ч»,— сказал источник. Другой источник сообщил, что в результате реализации этой инициативы, а также введения платы за резерв мощности дополнительная нагрузка на промышленные предприятия составит около 140 млрд руб. в год.

Источник, знакомый с итогами заседания, сообщил, что в целом члены бюро правления РСПП не поддержали инициативы Минэнерго и «Россетей», признав, что они носят «заплаточный» и несистемный характер. По итогам заседания было принято решение провести отдельное совещание по вопросам дифференциации тарифов с привлечением региональных властей и общественности.

Представители ФАС и Минэнерго отказались от официальных комментариев.

По данным “Ъ”, «Россети» настаивают на ускоренном росте тарифов для прямых потребителей магистральных сетей и просят правительство увеличить их вчетверо за три года. Белый дом уже легализовал возврат к «последней миле» в энергетике — механизму, при котором крупная промышленность доплачивает за прочих потребителей,— согласившись поднять тариф Федеральной сетевой компании (подконтрольна «Россетям») на 50% в течение семи лет.

Минэнерго и ФАС назвали свои варианты решения проблемы перекрестного субсидирования в электросетях. Они сформулированы в ответ на идею «Россетей».

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «“Россетям” урезали тарифные идеи».