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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Сборная России бьет Европу тем же оружием

Мастера сабли принесли ей еще одну золотую медаль на первенстве континента

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Сборная России завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Дюссельдорфе. В четверг командный турнир саблисток выиграли Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и Ольга Никитина. В финале они одержали убедительную победу над Венгрией — 45:34. Первое российское золото на нынешнем первенстве добыл, напомним, также представитель этого вида оружия — Вениамин Решетников.


Женская сборная России по сабле привезла в Дюссельдорф исключительно сильную команду. В ее составе были действующие чемпионки Олимпийских игр, мира, Европы и национального первенства — соответственно Яна Егорян, София Позднякова, Софья Великая и Ольга Никитина. К тому же Егорян с Великой выступают и в статусе олимпийских чемпионок в командном турнире. Правда, в личном зачете на нынешнем Евро до пьедестала добралась только Великая, взявшая на этот раз бронзу. Никитина, выбив из борьбы в 1/16 финала Позднякову, в четвертьфинале уступила по всем статьям будущей победительнице соревнований украинке Ольге Харлан. А Егорян и вовсе сложила оружие в 1/32 финала, потерпев поражение от румынки Бьянки Паску. Героиня Рио-де-Жанейро вообще после того триумфа пережила серьезный спад. Еще полгода назад старший тренер сборной России по сабле Кристиан Бауэр отмечал, что вместо тренировок Егорян находится либо в «Фейсбуке», либо в «Инстаграме», либо на дискотеке и что ей пора спуститься с небес на землю.

Тем не менее было очевидно, что в команде россиянки способны бороться за медаль, в том числе высшего достоинства. «Чемпионат Европы не закончен, и для нас очень важно, чтобы все сложилось в командном турнире, который является квалификационным к Олимпиаде в Токио»,— сказала после личных соревнований Великая. В первом круге отечественным саблисткам досталась сборная Грузии, и уже после трех стартовых микроматчей они создали довольно внушительный отрыв в девять баллов (15:6), а в итоге выиграли со счетом 45:29. В четвертьфинале соперник попался посерьезнее — хозяйки первенства немки, которые попытались ошеломить подопечных Бауэра в дебюте. Юлика Функе смогла одолеть забойщицу российской команды Великую (5:4), а Анна Лимбах затем увеличила это преимущество в противостоянии с Никитиной (10:6). Но третий отрезок против Леа Крюгер великолепно отработала Егорян, и «минус четыре» превратились в «плюс три» (15:12). В дальнейшем превосходство россиянок не вызывало никаких сомнений, и они победили 45:34.

Полуфинальное сражение с Италией поначалу складывалось, казалось бы, легко и просто. Великая вчистую перефехтовала Ирен Векки (5:0), а Позднякова развила ее успех в дуэли с Росселлой Грегорио (10:2). Однако следующий выход на дорожку дочери знаменитого в прошлом фехтовальщика, а ныне президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова обернулся провалом (4:11), и уже итальянки усилиями Векки оказались впереди (20:19). Впрочем, Великая и Егорян быстро вернули все на круги своя (30:24). В заключительном бою Грегорио почти достала Великую, сократив разницу до минимума (39:40), но та ответила пятью результативными ударами подряд и все-таки привела команду в финал — 45:39.

В решающем матче Россия скрестила сабли с Венгрией, которая ранее убрала со своей дороги мощные сборные Украины и Франции. Великая сразу задала тон, завершив первый поединок с Лизой Пустаи в свою пользу (5:3). Егорян поддержала ее почин во встрече с Ренатой Катоной (10:7), и Никитина справилась с лидером соперниц Анной Мартон (15:9). Из девяти микродуэлей россиянки проиграли лишь одну, когда они позволили приблизиться венгеркам с 12 на 10 очков незадолго до окончания финала (40:30). Победную точку поставила Егорян — 45:34. Женская сборная России завоевала титул сильнейшей команды на континенте в 11-й раз. А Великая стала уже 14-кратной чемпионкой Европы.

«Я часто начинаю командную борьбу, задаю ритм, если буду проигрывать со счетом 0:5, команда сделает больше ошибок,— сказала после финала в интервью ТАСС Софья Великая.— Сегодня у нас были разные бои. Мы выигрывали, проигрывали, догоняли, но поддерживали друг друга. Это очень важно для нашей дальнейшей совместной работы. У нас это четырехлетие складывалось довольно сложно, были разные команды. Я вернулась позже на полсезона, был перерыв у Яны Егорян, но все, кто фехтовал здесь, претендуют на участие в следующей Олимпиаде. Я считаю, отлично выступила Ольга Никитина. Дебютантка чемпионата не испугалась, показала психологическую стабильность. Хотя у нас еще есть и резерв в лице Светланы Шевелевой, которая на этом чемпионате Европы не выступала».

«Обидно и досадно, что я полностью провалила личные соревнования, но у меня остались силы на командный турнир, а командная медаль сейчас важнее, чем личная,— прокомментировала свое выступление в Дюссельдорфе Яна Егорян.— Мы очень сильно хотим отобраться на Олимпиаду, это был для нас главный вопрос. У меня было много проблем со здоровьем, я не могла тренироваться. Но сейчас, наконец, все нормально, никаких послаблений себе не делаю и двигаюсь только вперед».

Александр Ильин


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