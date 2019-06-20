В Тбилиси на митинге пострадали более 50 человек

Почти 40 правоохранителей и 14 протестующих пострадали в ходе акции у парламента в Тбилиси, сообщает Минздрав Грузии. «Пострадали 38 правоохранителей и 14 активистов»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.

Ранее говорилось о 16 пострадавших.

Участники митинга требуют отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных парламентских выборов. Они штурмовали здание парламента. В митинге участвуют порядка 10 тыс. человек.

Поводом для митинга стал инцидент, произошедший 20 июня на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Президентом ассамблеи является член российской Госдумы Сергей Гаврилов. Согласно предварительной договоренности грузинских организаторов с бюро ассамблеи, заседание должен был вести один из секретарей организации, но неожиданно для хозяев кресло спикера парламента Грузии занял сам Сергей Гаврилов. Он обратился к собравшимся на русском языке.

Оппозиционеры из партии «Европейская Грузия» сочли председательство Сергея Гаврилова на тбилисской ассамблее оскорблением.

О протестах читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».