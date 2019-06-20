Росстат повысил оценку роста реальных зарплат россиян

Реальная начисленная заработная плата в России в апреле текущего года выросла практически на 3,1%, сообщается в последнем отчете Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Ранее ведомство прогнозировало аналогичный рост на данный период лишь на 1,6%.

Оценку роста реальной заработной платы российских граждан в мае Росстат повысил до 2,8% в годовом выражении.

Сегодня на прямой линии Владимир Путин также говорил о постепенном восстановлении реальных годовых доходов населения после их глобального спада в 2016 году.

Согласно результатам исследования, проведенного Высшей школой экономики в конце 2018 года, доля фиксированной части зарплаты у российских сотрудников меньше, чем в европейских странах, и последние пять лет она снижается. При этом эксперты отмечают, что ни финансовое положение фирмы, ни наличие в ней профсоюза не оказывают влияния на структуру зарплат работников.

Подробнее об исследовании динамики зарплат российских сотрудников читайте в материале “Ъ” «Зарплаты растут переменными успехами».