Американец Уилан попросил у Трампа публичной поддержки

Гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, попросил глав этих стран публично его поддержать. Он продолжает настаивать о своей невиновности.

«Я прошу лидеров и власти в Оттаве, Дублине, Лондоне, Вашингтоне о помощи в публичных заявлениях и поддержке. Господин президент (президент США Дональд Трамп.— “Ъ”), мы не можем сохранить Америку великой до тех пор, пока мы не будем агрессивно защищать своих граждан, где бы они не находились в мире»,— сказал он на заседании в Мосгорсуде (цитата по «Интерфаксу»). Господин Уилан назвал свое уголовное преследование «абсурдным политическим похищением». «Добро пожаловать в Москву! <…> Я невиновен в том преступлении, которое мне вменяется, мои права нарушаются»,— сказал он.

Мосгорсуд признал законным продление ареста господина Уилана до 29 августа. Заседание прошло в закрытом режиме.

Напомним, господин Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в конце декабря 2018 года в гостинице «Метрополь» после получения сведений, содержащих гостайну. Действия американца квалифицированы как шпионаж (ст. 276 УК РФ). Сам он считает свой арест местью за санкции США.

Подробности дела — в публикации “Ъ” «Шпион увлекся куполами».