Глава ЛУКОЙЛа назвал налоговую политику в России непоследовательной

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что российская налоговая политика во многом остается непоследовательной. «Мы видим все больше случаев предоставления индивидуальных льгот вместо внедрения полноценного системного подхода»,— сказал господин Алекперов на годовом собрании акционеров (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что компания продолжает вести диалог с органами федеральной властью, чтобы полноценно внедрить новый налоговый режим. «Мы видим поддержку среди российских министерств, также заинтересованных в упрощении администрирования налоговой системы»,— отметил Вагит Алекперов.

О том, почему ЛУКОЙЛ не хочет просить о льготах для своих месторождений,— в публикации “Ъ” «Надо общеотраслевые вопросы решать, а не локальных месторождений».