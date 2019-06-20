Карлоса Гона сместят с поста главы совета директоров Mitsubishi Motors

21 июня на общем собрании акционеров Mitsubishi Motors Карлос Гон будет смещен с поста главы совета директоров. Об этом стало известно агентству Kyodo. Карлос Гон, арестованный в ноябре прошлого года по обвинению в предоставлении ложных сведений Токийской фондовой бирже, уже лишился руководящих постов во французском автоконцерне Renault, которым руководил 14 лет, и в Nissan Motor, главой которого был с 2001 года.

На собрании акционеров Mitsubishi Motors 25 июня, по данным Kyodo, будет обсуждаться вопрос дальнейшей деятельности компании и создания комитета по назначениям, который отделит управленческий контроль от ведения бизнеса. Как отмечает агентство, для Nissan Motor и Mitsubishi Motors вопрос укрепления корпоративного управления в свете последних событий и восстановления связей между тремя компаниями (включая Renault) является приоритетным.

Алена Миклашевская