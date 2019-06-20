Росгвардия: госпитализированный на акции 12 июня подросток сам спровоцировал полицейских

Несовершеннолетний подросток, задержанный на несогласованной акции 12 июня в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сам провоцировал полицейских, говорится в ответе Росгвардии на запрос главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Ведомство отметило, что проводит проверку этого инцидента.

В ответе, опубликованном господином Венедиктовым в своем Telegram-канале сказано, что подросток «показывал непристойные жесты и нецензурно выражался, а также призывал окружающих снимать на видео, если его будут задерживать». Кроме того, Росгвардия отметила, что по внешнему виду было невозможно определить возраст задержанного, поскольку «подросток, носящий бороду, выглядел как вполне взрослый мужчина крупного телосложения».

По словам ведомства, молодой человек представился ненастоящим именем, отказался пройти досмотр и предоставить содержимое сумки, «что является обязательной процедурой при задержании». Отмечается, что в автобусе задержанный снимал сотрудников ведомства, что тоже является нарушением. Один из них потребовал прекратить съемку, которую молодой человек проигнорировал, после чего сотрудник ОМОН пытался забрать камеру. «При этом задержанный оказывал сопротивление и продолжал нецензурно выражаться».

Ранее Общественная наблюдательная комиссия сообщила о госпитализации подростка. Он рассказал подробнее о своем задержании «Медиазоне».

Напомним, 12 июня в Москве прошла несогласованная акция в поддержку Ивана Голунова. Акция сопровождалась жесткими задержаниями. По данным полиции, на митинг вышли 1,2 тыс. человек и были задержаны более 200. По оценке корреспондента “Ъ”, на марш пришли более 2,5 тыс. человек. В «ОВД-инфо» утверждают, что были задержаны 540 человек. Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников уточнил, что в отделы полиции во время акции были доставлены семеро несовершеннолетних.

О том, как проходила акция протеста в Москве, читайте в материале “Ъ”.

О действиях полиции во время несогласованной акции в Москве — в материале “Ъ FM”.