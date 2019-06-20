РФ хочет договориться с США и другими странами о единых правилах в киберпространстве

Россия хочет договориться, в частности с США, о разработке единых правил в киберпространстве, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИДа Андрей Крутских. Он отметил, что перед всеми странами стоят общие уязвимости.

«Нам нужно объединиться — России, США, Латвии, другим странам. Мы хотим договариваться сейчас не только с США, но и со всеми о единых правилах игры»,— сказал господин Крутских в ходе выступления на десятой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности (цитата по ТАСС). Он добавил, что Россия и США предупреждают друг друга о любом провоцирующем событии. «Действуют три линии оперативной связи… Именно по этим каналам мы информировали США во всех технических деталях о том, что никаких хакерских атак на США не было, и их специалисты это хорошо знают»,— добавил спецпредставитель.

Ранее The New York Times (NYT) сообщила, что США за последний год увеличили количество кибератак на энергетическую систему России, чья цель — внедрить программы, с помощью которых можно саботировать работу некоторых деталей энергосистемы и собрать данные. Господин Трамп назвал информацию, распространенную NYT, изменой и неправдой, а также потребовал раскрыть источники информации.

Подробнее об информации о попытках взлома энергосистемы РФ читайте в материале “Ъ” «Встреча президентов в киберопасности».