Курс доллара на Мосбирже обновил минимум 2019 года

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи достиг минимальной в этом году отметки. Согласно данным на 10:15, доллар торгуется на уровне 63,42 руб. Курс евро держится в районе отметки 71,55 руб.

Накануне по итогам торгов среды курс доллара опустился до минимальной отметки с 24 апреля — 63,82 руб./$. Сильным позициям рубля способствует высокий спрос на него со стороны международных инвесторов, которые активно скупали облигации федерального займа России. Дополнительным фактором поддержки выступает глобальный рост аппетита к риску на фоне планов ФРС США, Банка Японии, ЕЦБ пойти на смягчение денежно-кредитной политики.

Прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль, читайте в материале “Ъ”.