Курс доллара. Прогноз на 20–21 июня

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Среди внутренних факторов поддержки традиционно выделяю налоговый период Рубль находится в числе лидеров сопоставимых валют по укреплению в краткосрочном периоде. Волатильность нефтяных цен в меньшей степени определяет поведение российской валюты. Нефтяной рынок ждет заседания ОПЕК+ в конце июня как возможный драйвер для восстановления цен. В то же время важнее для нефтяного рынка стал бы консенсус между властями США и КНР по торговым вопросам. В условиях неопределенности настроение на рынке задают ожидания смягчения позиции ФРС в отношении будущих шагов в денежно-кредитной политике. Без таких надежд поводов для роста у внешних площадок нет. Среди внутренних факторов поддержки традиционно выделяю налоговый период, пик которого придется на следующую неделю, поэтому в ближайшие дни стоит ожидать активизации экспортеров на валютном рынке.

Константин Кочергин, директор казначейства Из важных событий в четверг состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+ Укреплению рубля на этой неделе способствовали продажа валютной выручки экспортерами в рамках подготовки к периоду уплаты налоговых платежей и повышенный аппетит инвесторов к российскому фондовому рынку. В среду будет опубликовано решение ФРС США по процентной ставке и пройдет пресс-конференция главы регулятора. Его комментарии повлияют на интерес инвесторов к рисковым активам. В случае появления риторики о возможности снижения ставки уже в текущем году российский рубль и фондовый рынок получат очередной импульс к укреплению. Также из важных событий в четверг состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+. Ожидаем выхода информации относительно баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. И наконец, в пятницу выйдет индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны.

Антон Покатович, главный аналитик Наш прогнозный диапазон курса рубля до конца текущей недели — 63,6–65,3 руб./$ В середине недели рубль находится вблизи отметки 64 руб./$, демонстрируя склонность к умеренному укреплению. Улучшение настроений рынков вызвано двумя факторами. Во-первых, мировые регуляторы, в частности ФРС и ЕЦБ, подают все больше сигналов своей готовности к смягчению монетарной политики. В этой связи мы видим потенциал для возвращения роста рыночных аппетитов к покупке риска, что также может оказать поддержку нефти и рублю. Во-вторых, мы наблюдаем продолжение взаимного смягчения жесткости позиций США и Китая — лидерам двух стран, по-видимому, удастся встретиться на полях G20. Инвесторы надеются, что после саммита стороны вернутся к торговым переговорам. Наш прогнозный диапазон курса рубля до конца текущей недели — 63,6–65,3 руб./$.