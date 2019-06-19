Курс доллара. Прогноз на 20–21 июня

Российский рубль стремительно укрепляет позиции против ведущих мировых валют. По итогам торгов среды курс доллара на Московской бирже опустился до минимальной отметки с 24 апреля — 63,82 руб./$. Это на 57 коп. ниже значений пятницы. Сильным позициям рубля способствует высокий спрос на него со стороны международных инвесторов, которые активно скупали облигации федерального займа России. Дополнительным фактором поддержки выступает глобальный рост аппетита к риску на фоне планов ФРС США, Банка Японии, ЕЦБ пойти на смягчение денежно-кредитной политики.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|64.20-65.00
|Нордеа-банк
|64.00
|"БКС Премьер"
|63.60-65.30
|Банк "Восточный"
|63.50-64.25
|Банк Зенит
|64.00
|Консенсус-прогноз *
|64.19
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления
Среди внутренних факторов поддержки традиционно выделяю налоговый период
Рубль находится в числе лидеров сопоставимых валют по укреплению в краткосрочном периоде. Волатильность нефтяных цен в меньшей степени определяет поведение российской валюты. Нефтяной рынок ждет заседания ОПЕК+ в конце июня как возможный драйвер для восстановления цен. В то же время важнее для нефтяного рынка стал бы консенсус между властями США и КНР по торговым вопросам. В условиях неопределенности настроение на рынке задают ожидания смягчения позиции ФРС в отношении будущих шагов в денежно-кредитной политике. Без таких надежд поводов для роста у внешних площадок нет. Среди внутренних факторов поддержки традиционно выделяю налоговый период, пик которого придется на следующую неделю, поэтому в ближайшие дни стоит ожидать активизации экспортеров на валютном рынке.
Константин Кочергин, директор казначейства
Из важных событий в четверг состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+
Укреплению рубля на этой неделе способствовали продажа валютной выручки экспортерами в рамках подготовки к периоду уплаты налоговых платежей и повышенный аппетит инвесторов к российскому фондовому рынку. В среду будет опубликовано решение ФРС США по процентной ставке и пройдет пресс-конференция главы регулятора. Его комментарии повлияют на интерес инвесторов к рисковым активам. В случае появления риторики о возможности снижения ставки уже в текущем году российский рубль и фондовый рынок получат очередной импульс к укреплению. Также из важных событий в четверг состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+. Ожидаем выхода информации относительно баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. И наконец, в пятницу выйдет индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны.
Антон Покатович, главный аналитик
Наш прогнозный диапазон курса рубля до конца текущей недели — 63,6–65,3 руб./$
В середине недели рубль находится вблизи отметки 64 руб./$, демонстрируя склонность к умеренному укреплению. Улучшение настроений рынков вызвано двумя факторами. Во-первых, мировые регуляторы, в частности ФРС и ЕЦБ, подают все больше сигналов своей готовности к смягчению монетарной политики. В этой связи мы видим потенциал для возвращения роста рыночных аппетитов к покупке риска, что также может оказать поддержку нефти и рублю. Во-вторых, мы наблюдаем продолжение взаимного смягчения жесткости позиций США и Китая — лидерам двух стран, по-видимому, удастся встретиться на полях G20. Инвесторы надеются, что после саммита стороны вернутся к торговым переговорам. Наш прогнозный диапазон курса рубля до конца текущей недели — 63,6–65,3 руб./$.
Михаил Поддубский, главный аналитик
Курс рубля на данный момент близок к равновесному
Надежды на новую волну смягчения монетарных курсов ведущими центральными банками поддержали основную группу валют развивающихся стран в первой половине недели, теперь в центре внимания будут находиться итоги заседания Федрезерва. С фундаментальной точки зрения, на наш взгляд, курс рубля на данный момент близок к равновесному, и именно в изменении внешних условий мы видим основные драйверы для роста волатильности в рубле. При отсутствии сюрпризов от ФРС (умеренное смягчение риторики без перегибов) в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 63,5–64,5 руб./$, однако любые неожиданности (отсутствие заметного смягчения риторики либо, наоборот, комментарии о возможности снижения ставки сразу на 50 пунктов) резко повысят активность торгов на валютном рынке.
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