В Москве начали тестировать беспилотные автомобили

Компания «Яндекс» вывела на улицы Москвы первые 5 беспилотных автомобилей Toyota Prius. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе компании. Испытания проходят на всей территории города.

Напомним, в 2018 году было принято постановление правительства России о проведении в Москве и Татарстане эксперимента (продлится до 2022 года), в рамках которого технологии беспилотных машин будут отрабатываться при движении в общем потоке. В проекте заявились «Яндекс», университет «Иннополис», «Аврора Роботикс», МАДИ, АО «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем». Используются серийно выпускаемые модели (Toyota Prius, Kia Soul, Ford Focus и т. д.), оснащенные датчиками и камерами. Каждая машина проверяется в НАМИ. Оценку безопасности пока прошли только 5 машин «Яндекса». Компания готова подключить к эксперименту еще несколько десятков беспилотников, но они еще не получили разрешения.

Ранее «Ъ» сообщал об проблемах с финансированием проекта по тестированию беспилотников. Подробнее читайте в публикации «Ъ».