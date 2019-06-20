На Иткульском спиртзаводе введена процедура банкротства

Арбитражный суд Алтайского края ввел процедуру банкротства — наблюдение — на ОАО «Иткульский спиртзавод», входящем в группу «Кристалл-Лефортово». Предприятие в мае само подало заявление о признании себя несостоятельным. В феврале этого года его счета были арестованы по требованию Промсвязьбанка, завод выступал поручителем по кредитам «Кристалл-Лефортово».

«Иткульский спиртзавод» — крупное предприятие на российском рынке. В 2017 году ИЗС произвел 1,13 млн дал водки (доля на российском рынке — 1,42%), в 2018 году — 0,64 млн дал (0,81%). В настоящее время производство на заводе приостановлено. Сейчас возможность приобретения активов завода изучает международная алкогольная группа Marussia Beverages. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка Иткульского спиртзавода в 2018 году составила 1 млрд руб. (в 2017 году — 1,4 млрд руб.), чистый убыток — 300,4 млн руб. (годом ранее чистая прибыль — 91,1 млн руб.).

Подробнее о возможной сделке — в материале “Ъ-Сибирь” «Marussia налегает на русскую водку»

Оксана Павлова