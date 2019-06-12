Трамп рассматривает введение санкций против «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций для блокирования строительства трубопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в том числе в Германию. «Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии за газ»,— сообщил господин Трамп журналистам в Белом доме в ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой (цитата по Bloomberg).

Президент США не уточнил, кого могут затронуть санкции. Дональд Трамп также сказал, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии.

О возможной встрече лидеров двух стран «на ногах» в Осаке говорил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что администрация президента планирует ввести санкции против проекта «Северный поток-2». Газопровод должен быть запущен к 2020 году. Строительство началось для того, чтобы снизить объемы транзита газа через территорию Украины. Труба будет проложена с территории России и пройдет по территории Германии, Нидерландов и Австрии.

О том, какие санкции могут быть введены в отношении европейских партнеров проекта, читайте в публикации “Ъ FM”.