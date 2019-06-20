Baring Vostok готов заплатить за «Восточный» в четыре раза больше

Инвестиционный фонд Baring Vostok в борьбе за контроль над банком «Восточный» предложил повысить стоимость допэмиссии почти в 4 раза, как того хотел другой акционер банка — «Финвижн» Артема Аветисяна. Член совета директоров «Восточного» от Baring Григорий Жданов предложил провести 25 июня внеочередной совет директоров и утвердить новую цену акции для допэмиссии — 3,86 коп., сообщают «Ведомости».

Размер допэмиссии останется прежним — 5 млрд руб., число акций сократится с 500 млрд до 130 млрд. Допэмиссия была запланирована и согласована с ЦБ в 2018 году — по 1 коп. за акцию. Это нерыночная цена, настаивала «Финвижн», «Восточный» стоит почти в 4 раза дороже. Нанятая «Финвижн» «Гринэкспертиза» оценила банк в 30,7 млрд руб., или 3,82 коп. за акцию.

Теперь Baring Vostok предложил больше, чем оценщик, нанятый «Финвижн». Допэмиссию провести пока нельзя — ее запретил суд.

Эксперты полагают, что Baring Vostok, вероятно, хочет через допэмиссию вернуть контроль над банком «Восточный». Вернуть его Baring рассчитывает и другим способом — выиграть спор об опционе в Лондонском международном арбитраже.

Ранее Baring Vostok передал компании господина Аветисяна 10% акций «Восточного».

17 июня трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision право на исполнение колл-опциона на 10% «Восточного», не приняв аргументы другого акционера банка Evision Holdings (владеет 51,6% акций). Арбитражный суд Амурской области также принял решение о немедленной передаче 9,99% акций банка компании Артема Аветисяна, а решение поручил исполнить Evison Holdings.

Господин Аветисян является неконтролирующим акционером «Восточного». Основной пакет акций банка принадлежит Baring Vostok. В феврале его основатель Майкл Калви был задержан по подозрению в мошенничестве. Следствие утверждает, что он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. в 2017 году.

Почему «Восточный» может потерять финансовую устойчивость, читайте в материале “Ъ”.