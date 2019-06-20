Посольство РФ в США выразило разочарование в связи с приговором Тищенко

Посольство России в США выразило разочарование после оглашения обвинительного приговора в отношении россиянина Олега Тищенко. «По надуманному обвинению (контрабанда продукции двойного назначения) осужден доставленный ранее из Грузии в США О.М.Тищенко. Глубоко разочарованы подобной практикой американских властей»,— говорится в сообщении диппредставителства.
В настоящее время господин Тищенко направляется на родину, посольство проконтролирует процесс депортации.
Напомним, суд приговорил российского разработчика игр к одному году тюрьмы. Этот срок россиянин уже отсидел, его депортируют в РФ.
Россиянина обвиняли в попытке вывезти из страны руководство по эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16, которое он купил на eBay. По его словам, документы были нужны для создания высокоточного авиасимулятора.
О том, какие претензии возникли к программисту у Вашингтона, читайте в публикации “Ъ FM”.
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