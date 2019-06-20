В Чехии расследуют падение с балкона свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева

Чешская полиция продолжает расследование дела о падении с балкона курортной гостиницы россиянки Екатерины Бобковой, проходившей в качестве свидетельницы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщила «РИА Новости» полковник Ивана Йежкова из краевого управления полиции города Градец-Кралове. «Первым делом необходимо полностью исключить умышленные действия иной особы и выяснить, шла ли речь о несчастном случае или некоем умысле со стороны пострадавшей»,— сказала она.

По данным полиции, инцидент произошел 10 мая. Госпожа Бобкова получила множественные повреждения. В настоящее время она находится на лечении в одной из московских больниц.

Екатерина Бобкова — давняя знакомая Александра Кокорина. В ходе допроса придерживалась версии, что спортсменов спровоцировали на слишком эмоциональные поступки.

Напомним, осенью 2018 года футболисты устроили драку в кафе в центре Москвы. Пресненский суд Москвы вынес приговор Александру Кокорину («Зенит») и Павлу Мамаеву («Краснодар»). Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима. Футболисты признаны виновными в нанесении побоев и хулиганстве. При этом суд смягчил обвинение, исключив из него умышленный сговор.

Как приговор оставили в силе — в материале “Ъ”.