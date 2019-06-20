США готовы обсуждать с Турцией компенсацию последствий отказа от С-400

США готовы обсуждать с Турцией вариант компенсации последствий в случае отказа Анкары от выполнения обязательств в рамках контракта на поставку ей зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщила ТАСС представитель администрации США. «Планируемая закупка Анкарой российской ЗРС С-400 будет иметь тяжелые последствия для отношений США с Турцией»,— заявила представитель администрации, чье имя не называется.

По ее словам, Вашингтон «прилагает огромные усилия, предупреждая Турцию о том, что приобретение российской системы С-400 неприемлемо и может повлечь за собой применение закона CAATSA». Представитель администрации США заявила, что система С-400 предназначена, в том числе, для сбора разведывательной информации в интересах России.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация США намерена ввести санкции против Турции в июле из-за закупок С-400. Ограничительные меры могут коснуться нескольких турецких компаний в оборонном секторе.

Договор о намерениях по поводу закупки комплексов С-400 был подписан в 2017 году. Стоимость контракта оценили в $2,5 млрд. Поставки ожидались в марте 2020-го, но затем Анкара и Москва договорились ускорить процесс.

Из-за поставок С-400 США пригрозили Турции исключением из программы истребителей-бомбардировщиков F-35. Пентагон считает, что продажа С-400 позволит России собирать информацию о F-35. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз заявлял, что Анкара не откажется от закупки С-400.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Турцию отговаривают от покупки С-400».