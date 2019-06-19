Bloomberg: США планируют ввести санкции против Турции в июле из-за поставок С-400

Администрация США намерена ввести санкции против Турции в июле из-за закупок российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ограничительные меры могут коснуться нескольких турецких компаний в оборонном секторе.

Отмечается, что санкции сделают невозможной продажу некоторых турецких товаров на рынке США, а также компании из военного сектора не смогут покупать американскую продукцию. Ограничительные меры планируется ввести в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

США не намерены объявлять о санкциях до проведения саммита G20, где американский президент Дональд Трамп может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Источники Bloomberg отмечают, что Анкара не планирует отменять закупку С-400 из-за давления США.

Договор о намерениях по поводу закупки комплексов С-400 был подписан в 2017 году. Стоимость контракта оценили в $2,5 млрд. Поставки ожидались в марте 2020-го, но затем Анкара и Москва договорились ускорить процесс.

Из-за поставок С-400 США пригрозили Турции исключением из программы истребителей-бомбардировщиков F-35. Пентагон считает, что продажа С-400 позволит России собирать информацию о F-35. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз заявлял, что Анкара не откажется от закупки С-400.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Турцию отговаривают от покупки С-400».