ООН обнаружила доказательства причастности наследного принца Саудовской Аравии к убийству Хашокджи

Совета ООН по правам человека заявил о наличии доказательств, указывающих на причастность наследного принца Саудовской Аравии к убийству журналиста Джамаля Хашокджи, говорится в докладе представителя совета Аньес Каламар, на который ссылается The New York Times. Госпожа Каламар уточнила, что в докладе указывается именно на наличие доказательств, а не заключений о виновности принца.

Спецдокладчик Совета ООН призвала ФБР провести собственное расследование убийства журналиста. По мнению автора доклада, совершенный поступок является международным преступлением большого значения

Госпожа Каламар призвала Саудовскую Аравию признать ответственность за убийство журналиста.

Журналист был убит 2 октября 2018 года на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ писали, что господина Хашокджи пытали. Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казни для пятерых подозреваемых в убийстве. В ООН уверены, что Эр-Рияд отвел мало времени на расследование убийства.

Подробности — в публикации “Ъ” «Убийц Джамаля Хашокджи перечислили поименно».