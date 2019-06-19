Пермская епархия прокомментировала запрет на использование принесенных свечей в храмах

Пермская епархия РПЦ прокомментировала сообщения в соцсетях о том, что настоятели церкви запрещают приходить в храмы со своими свечками. В частности, запись об этом появилась накануне в паблике на vk.com «Нетипичная Пермь». В ней сообщалось, что одной из прихожанок в храме апостола Андрея Первозванного (Пермь) запретили «ставить свечи, купленные именно не в этой церкви под предлогом, что они коптят». В сообщении уточнялось, что запрет исходил от служительницы храма.

Секретарь пермского епархиального управления РПЦ Андрей Литовка в комментарии «РИА Новости» настаивает на провокации - в храм, с его слов, приходили два молодых человека, после чего поднялся скандал.

По мнению отца Андрея, средства от продажи свечи – «это малая жертва богу на содержание его храма». «Церковь живет на пожертвования. Приносить свечи, тем более парафиновые, которые мы не используем из-за того, что мы бережем храм, потому что стены коптятся, смысла нет. Конечно, люди это делают, но это не поощряется», - цитирует агентство новостей представителя РПЦ.