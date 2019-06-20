В «Магнит» завезут таблетки

Российский ритейлер «Магнит» планирует до конца года открыть в Челябинской области десятки аптек. Пять из них уже работают в Челябинске и Магнитогорске на базе магазинов «Магнит Косметик», еще пять откроются в регионе до конца июня. Эксперты отмечают, что местный рынок давно поделен между игроками, а экономисты считают стратегию дискаунтера со ставкой на снижение цен неудачной из-за низкой маржинальности фармацевтического бизнеса, но отмечают преимущество «Магнита» в наличии собственных торговых площадок.



Компания «Магнит» до конца года откроет в Южно-Уральском округе (макрорегиональное подразделение, включает Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую области и Башкирию) 130 аптек. Они будут создаваться на базе действующих магазинов сети, аптечные пункты будут занимать от 20 до 80 кв.м торговой площади. В ассортименте будет представлено около 3,5 тыс. товаров. Помимо фармацевтики, в аптеках будут продавать товары из сегмента лечебной косметики, личной гигиены, детское питание, изделия медицинского назначения, сезонную продукцию (репелленты, кремы от укусов комаров и т.д.).

В Челябинской области уже работают пять аптек сети «Магнит», четыре из них — в Челябинске, одна — в Магнитогорске. Пункты открыли на базе магазинов «Магнит Косметик». Как пояснили в пресс-службе ритейлера, в июне в Челябинской области заработают еще пять аптек сети.

По словам директора Южно-Уральского округа «Магнита» Алексея Хохлова, в аптеках будут действовать регулярные скидки на продукцию. «Для Челябинской области “Магнит Аптека” — новый формат, который дополнит семью магазинов “Магнит”. В “Магнит Аптеке” действует кроссформатная программа лояльности»,— прокомментировал Алексей Хохлов.

Головной офис компании «Магнит» находится в Краснодаре. Сеть работает по всей России и включает 14 тыс. магазинов формата «у дома», около 500 супермаркетов, почти 5 тыс. магазинов дрогери. В соответствии с аудированными данными компании по МСФО, ее выручка за 2018 год составила 1,2 трлн руб., EBITDA — 90 млрд руб.

Ранее СМИ со ссылкой на директора проекта «Здоровье» розничной сети «Магнит» Валерию Солок сообщали, что компания планирует запустить в России не менее 2 тыс. аптек в 2019 году. В ноябре «Магнит» закрыл сделку по покупке дистрибьютора лекарств «СИА групп» у Marathon Group. Контракт стоимостью до 5,7 млрд руб. должен был быть оплачен акциями «Магнита». Как заявлял тогда ритейлер, покупка «СИА групп» улучшит складскую и логистическую инфраструктуру сети дрогери и аптек.

По данным областного министерства здравоохранения, в регионе в 2018 году насчитывалось 830 аптек и 734 розничных аптечных пункта. В областном центре расположено около 600 точек. Основными игроками являются сеть «Фармленд», выкупившая аптеки «Доктор Алвик», и сеть «Аптека со склада», которая приобрела аптеки «Рифарм». Остальную часть рынка делят «Классика», «Планета здоровья», «Живика», «Вита», «Государственная аптека». По данным аналитического агентства Alpharm, по итогам девяти месяцев 2018 года объем продаж на аптечном рынке Челябинской области превысил 13 млрд руб. Регион занимает 2% от объема фармацевтического рынка России. Среднемесячная выручка на каждую аптеку в 2018 году составляла 1,6 млн руб.

Директор фармдистрибьютора «Интер-С Групп» Настасья Иванова отмечает, что выйти на рынок фармацевтики продуктовым ритейлерам долгое время мешали аптечные сети, которые заблокировали инициативу о разрешении продажи безрецептурных препаратов в магазинах. «За границей продажи лекарств в супермаркетах достаточно распространены. “Магнит”, обладающий крупнейшей сетью FMCG (от англ. Fast Moving Consumer Goods — “быстро оборачиваемые потребительские товары”.— “Ъ-Южный Урал”) в России, обошел этот запрет достаточно просто, приобретя компанию с лицензией на осуществления фармдеятельности»,— говорит госпожа Иванова. При этом эксперт отмечает, что «Магнит» использует удачную стратегию выхода на новый рынок — снижает затраты и минимизирует риски за счет открытия аптечных пунктов на собственных площадках. «Аптечный бизнес уже давно не такой маржинальный, как прежде, тем не менее, остается притягательным для инвестиций. Тем более, если у инвестора нет необходимости сильно вкладываться в новые точки продаж. “Магнит” успешно использует свои магазины, это работает на снижение затрат и минимизацию финансовых рисков. Такие точки легко открыть и так же легко закрыть, если финансовые показатели аптеки будут признаны неудовлетворительными»,— считает Настасья Иванова.

Директор департамента оценки и стоимостного консультирования НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова считает, что сети «Магнит Аптека» придется приложить немало усилий, чтобы переманить клиентов у аптек, которые уже хорошо знакомы покупателям. «Формат будет востребован, только если удастся разработать и выдержать уникальную стратегию развития бизнеса и привлечения покупателей. Концентрация аптек на рынке колоссальная и “Магниту” придется приложить немало усилий, чтобы переключить на себя трафик из аптек, расположенных рядом и уже хорошо знакомых потребителям»,— говорит эксперт. При этом, как отмечает госпожа Шлапакова, на демпинге аптеки сети «Магнит» выжить не смогут. «Вряд ли “Магнит” будет развивать бизнес через низкие цены, потому что аптечный рынок сейчас и так работает на минимальной марже. Существенная часть фармритейла уходит в онлайн, думаю, что и “Магнит” представит в своих аптеках возможность получения заказов, оформленных через интернет»,— резюмирует Анна Шлапакова.

Карина Кальярова