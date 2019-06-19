Федун пообещал отдать «Спартак» болельщикам в 2023 году

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что в 2023 году болельщики московской команды станут ее акционерами. «Это не спонтанное решение. Мы долго изучали, смотрели все примеры — и "Барселону", и "Реал", и "Баварию", и часть американских клубов. В итоге пришли к мнению, что "Спартак" — народная команда, и она должна управляться народом»,— заявил он в интервью Championat.com.

Господин Федун рассказал, как его идея будет работать на практике: контрольный пакет акций «Спартака» передадут в некоммерческую организацию, а ее членами будут все болельщики клуба. В приоритете будут самые активные болельщики, покупающие абонементы и посещающие матчи многие годы.

Болельщики из регионов смогут поучаствовать в отдельной программе с членскими взносами. «Все эти люди получат право голоса, например, при выборе президента "Спартака" в 2023 году. Они также смогут определять дизайн формы, трансферную политику — все, что угодно»,— сказал он. Рабочую группу, которая будет работать над этими вопросами, создадут в ближайшее время.

Леонид Федун напомнил, что обещал сделать болельщиков акционерами еще в 2003 году, когда только пришел в «Спартак». Но из-за кризисов 2008 и 2014 годов он не смог осуществить эту идею. За то время, когда «Спартаком» владел господин Федун, у клуба появился свой стадион — в 2014 году в Тушино открылась «Открытие Арена». В сезоне 2016/17 «Спартак» после 15-летнего перерыва стал чемпионом России.

Подробнее о заявлении владельца клуба читайте в публикации “Ъ” «Леонид Федун пригрозил отдать "Спартак" болельщикам».