Из «Спартака» вслед за Глушаковым ушел Комбаров

Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний защитник Дмитрий Комбаров расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон, говорится в сообщении на сайте клуба. «Мы благодарим Дмитрия за годы, проведенные в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере»,— сказано в заявлении «Спартака».

Комбаров играл за красно-белых с 2010 года. В 2017-м футболист стал со «Спартаком» чемпионом России и выиграл Суперкубок страны. Всего он участвовал в 274 матчах и забил 27 мячей.

Ранее сегодня стало известно об уходе из «Спартака» полузащитника Денис Глушаков.

Какие еще перемены грядут в «Спартаке», читайте в колонке Владимира Осипова “Ъ FM”.