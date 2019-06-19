Из «Спартака» вслед за Глушаковым ушел Комбаров

Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний защитник Дмитрий Комбаров расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон, говорится в сообщении на сайте клуба. «Мы благодарим Дмитрия за годы, проведенные в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере»,— сказано в заявлении «Спартака».
Комбаров играл за красно-белых с 2010 года. В 2017-м футболист стал со «Спартаком» чемпионом России и выиграл Суперкубок страны. Всего он участвовал в 274 матчах и забил 27 мячей.
Ранее сегодня стало известно об уходе из «Спартака» полузащитника Денис Глушаков.
Какие еще перемены грядут в «Спартаке», читайте в колонке Владимира Осипова “Ъ FM”.
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