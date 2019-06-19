Продлена мера пресечения обвиняемому по делу о пожаре на шахте в Соликамске

Ленинский районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Святославу Седову, обвиняемому по уголовному делу о пожаре в шахте в Соликамске, которое повлекло смерть девяти человек. Об этом "Ъ-Прикамье" рассказала помощник прокурора Ленинского района Екатерина Толстова. По ее словам, срок содержания под стражей продлен до 28 июля 2019 года. Господин Седов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух и более человек).

В рамках расследования дела вместе с горным инженером Святославом Седовым были отправлены под стражу сотрудники ФГУП «Управление строительства №30» Андрей Купряшкин, Игорь Чукаев, Максим Канищев и Андрей Артюхин.

Напомним, пожар на строящейся шахте произошел 22 декабря. Как считают в Следственном комитете России (СКР), он мог возникнуть из-за проведения огневых работ вблизи горючей полиуретановой смолы. При этом в нарушение действующих норм при строительстве применялась запрещенная газосварка, а электросварка велась без специальных допусков и без контроля уполномоченных лиц.

В итоге суд согласился с доводами следствия и прокуратуры, что обстоятельства, на основании которых господин Седов был заключен под стражу, не отпали. С учетом тяжести предъявленного обвинения, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда, оказать давление на свидетелей. При этом часть свидетелей по делу знакома с обвиняемым, поэтому возможность оказывать давление на них господин Седов имеет.

Ходатайствовать о продлении меры пресечения Андрею Купряшкину, Игорю Чукаеву и Максиму Канищеву будет Пермский краевой суд, так как речь идет о содеражании под стражей на срок свыше шести месяцев.