«Происходящее все больше напоминает театр абсурда»

Давид Якобашвили не комментирует обыски в его частном антикварном музее «Собрание», в который во вторник, 18 июня, пришли сотрудники ФСБ. Они проводят мероприятия по заявлению одного из бывших партнеров предпринимателя. Сам господин Якобашвили находится в Европе. В свою очередь, бизнес-омбудсмен Борис Титов не исключил, что происходящее является типичной схемой решения корпоративных конфликтов посредством уголовных дел. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что в России может разразиться очередной громкий скандал на высоком уровне.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал ситуацию «удивительной», однако с ним можно поспорить — здесь как раз нет ничего удивительного. Это привычная для России ситуация: у бизнесменов возникают разногласия, и один из участников спора привлекает на свою сторону разные силовые структуры. Вместе с тем, президент Владимир Путин совсем недавно лично выступал на расширенной коллегии МВД и говорил о сомнительности историй, когда силовиков используют для давления на партнера.

Вот и Борис Титов называет уголовное дело «увесистой дубинкой» в споре. Удивительным может быть тот факт, что Давид Якобашвили всегда считался образцово-показательными предпринимателем, можно сказать, примером для подражания. Не зря он возглавляет комиссию РССП по этике, он — бизнесмен-производственник, учредил передовую компанию «Вимм-Билль-Данн» на базе Лианозовского молочного комбината, затем продал бизнес. Большой политикой не занимался, от власти равноудален. Предприниматель критиковал государство в разрешенной мягкой форме в части регулятивных функций, да и какая это критика — так, пожелания разве что. Господин Якобашвили вхож на все высокие приемы с участием предпринимательского сообщества.

И вот мы узнаем, что его бизнес-партнер по имени Борис Минахи написал письмо на имя директора ФСБ Александра Бортникова с жалобой на попытку рейдерского захвата Ейского портового элеватора. В этом проекте Минахи и Якобашвили, которые знакомы 40 лет, были партнерами, однако в какой-то момент разошлись во взглядах. Как это обычно бывает, один посчитал, что другой ему должен, а тот вроде как расплатился и вообще уверен, что претензии надуманы и так далее. Была череда судебных разбирательств, но, видимо, решения не устроили сторону Минахи. Пикантность ситуации придает еще и тот факт, что силовики пришли с обысками не куда-нибудь, а в частный антикварный музей Якобашвили на Солянке.

Хорошо, предположим, что у следствия есть аргументы, однако происходящее все больше напоминает театр абсурда. Хочется спросить: вы что, издеваетесь?

Как будто кто-то поставил задачу окончательно угробить отечественный инвестиционный климат.





Не иначе, это заговор Госдепа и других темных сил прямо накануне «Прямой линии» с президентом. Между тем, еще не успело утихнуть дело Ивана Голунова, в котором фигурируют силовики, и по-прежнему острой темой является домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви.

И вот она — вишенка на торте: из страны выдавливают самого Давида Якобашвили, можно сказать, патриарха российского предпринимательства. Благо, он находится в Женеве на симпозиуме ООН. Не многовато ли громких дел в последнее время?

Здесь, скорее всего, нет никакой политики — обычный корпоративный конфликт. Так и в деле Калви ее нет — там тоже корпоративный конфликт. Но почему-то все решается в итоге на самом высоком уровне, и в дело неизбежно вмешивается политика. Сейчас начнутся жалобы в Кремль, где скажут, что это не дело первого лица и его администрации.

Тем не менее, когда есть только одно дело Калви, это неприятно, но пережить можно. Но когда подобные события происходят раз в две неделе — это уже перебор, надо все-таки что-то с этим делать.