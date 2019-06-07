В дело Майкла Калви добавили громких заявлений

Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал арест основателя Baring Vostok Майкла Калви. В его деле должны разобраться правоохранительные органы и судебная система, сказал президент. Кроме того, он пообещал, что в Кремле будут следить за ситуацией. Ранее выяснилось, что Майкл Калви не приедет в Петербург — его защита так и не получила ответ от Следственного комитета России на запрос, можно ли ему принять участие в форуме, сообщил адвокат инвестора Дмитрий Клеточкин.

Тем временем, заявитель по делу Калви готов просить о смягчении наказания для бизнесмена. Об этом акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов сообщил в письме в Российский союз промышленников и предпринимателей. Хотя на этой стадии расследования от истца уже ничего не зависит, пояснил партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей: «На фоне рассмотрения дела в суде, которое должно определить наличие или отсутствие ущерба, неправильно говорить: "Давайте, вы мне сейчас все возместите, а я потом смягчу свои требования".

Статья, по которой возбуждено дело, не предполагает ни отзывов, ни смягчений.

Это преступление относится к категории, в которой компенсация ущерба потерпевшему ничего не решит. Позиция господина Юсупова здесь может быть какой угодно, вплоть до того, что господин Калви невиновен, но решение принимать будет уже не он, а следственные органы или суд».

Акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов по-прежнему требует от компании Baring Vostok возместить ущерб в 3,7 млн руб. Уголовное дело в отношении менеджеров Baring Vostok и корпоративный спор вокруг банка «Восточный» — совершенно разные вещи, заявил владелец компании «Финвижн», которой принадлежит 32% акций банка, Артем Аветисян.

Он впервые прокомментировал дело Baring Vostok в интервью телеканалу «Россия 24» на ПМЭФ.

«В первую очередь, нужно отделить одно от другого. То есть то, что с подачи коллег из Baring Vostok последнее время говорилось в СМИ — что уголовное дело в отношении менеджера фонда Baring Vostok связано с корпоративным спором — это абсурд и ложь. Даже если просто посмотреть на эту ситуацию с точки зрения здравой логики, то, как бы ни завершилось уголовное дело, что бы ни решил суд в отношении менеджера Baring Vostok, это никак не повлияет на тот корпоративный спор, который у нас идет уже достаточно долгое время. Он начался где-то год назад и будет продолжаться еще, как минимум, полтора-два года. Фактически цель этих заявлений, которые, к слову, подхватило достаточно много людей, — повлиять на общественное мнение. Поэтому данная ситуация точно должна быть разделена на уголовное дело и корпоративный спор».

Сейчас Генпрокуратура проводит дополнительную экспертизу о законности возбуждения уголовного дела в отношении Майкла Калви. Об этом 7 июня сообщил глава ведомства Юрий Чайка.

Андрей Загорский, Светлана Белова