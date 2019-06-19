В Соликамске в суд передано дело организатора интернет-магазина по продаже наркотиков

Отдел МВД России по Соликамскому городскому округу завершил предварительное расследование уголовных дел в отношении пятерых местных жителей, обвиняемых в совершении десяти эпизодов, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное хранение и сбыт наркотических средств, совершенные с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) в значительном и крупных размерах организованной группой).

По версии следствия, в марте 2018 года 22-летний ранее не судимый местный житель создал организованную группу, которая действовала посредством интернет-магазина. Лидер группы покупал наркотики крупными партиями, а затем через интернет-магазин продавал потребителям. В структуру организованной группы входили следующие должности: «оператор», «оптовый склад», «курьер», «закладчик», «рекламщик», «фасовщик». Известно, что организатор размещал рекламу по распространению наркотических средств и объявления о наборе кандидатов на работу в качестве закладчиков. Злоумышленнику удалось вовлечь в противозаконную деятельность четверых местных жителей, самому молодому участнику на тот момент было 18 лет.

Интернет-магазины просуществовали около полугода. В конце сентября 2018 года благодаря проведенным оперативно-разыскным мероприятиям сотрудников наркоконтроля соликамской полиции удалось пресечь его деятельность. Полицейскими собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину всех участников группы в инкриминируемых преступлениях. Обвиняемые в содеянном признались. Организатору также инкриминируется легализация денежных средств, полученных незаконным путем. По данным следствия, в результате противоправной деятельности им было отмыто более 1,8 млн руб. В настоящее время уголовные дела направлены суд для рассмотрения по существу.