Волкер заявил о неготовности России решать конфликт в Донбассе

США готовы обсуждать с Россией способы решения конфликта в Донбассе, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. По его словам, однако, Вашингтон пока не видит, что Москва готова к обсуждению ситуации.

«Мы работали над тем, чтобы всегда быть готовыми работать над завершением этого конфликта, если Россия будет тоже готова к этому. Но пока что мы не видели признаков того, что Россия хочет этого»,— заявил господин Волкер на слушаниях в Сенате (цитата по «Интерфаксу»).

5 июня в Минске участники контактной группы по Донбассу договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня. Документ планировалось подписать 19 июня. Спустя несколько дней специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала «подрыв» в безопасной зоне. Москва обвинила Киев в срыве договоренностей.

О том, почему в Верховной раде не одобрили инициативы президента Украины по урегулированию конфликта, читайте в материале “Ъ”.