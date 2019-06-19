IAAF отказала 17 российским легкоатлетам в нейтральном статусе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала 17 российским легкоатлетам в получении нейтрального статуса, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). На сегодняшний день участвовать в международных соревнованиях может 81 российский легкоатлет.

В числе получивших отказ: Александра Бушкова (спортивная ходьба), Татьяна Ермаченкова (прыжок в высоту), Кирилл Киреев (бег на 110м с барьерами), Александр Кириа (метание диска), Екатерина Кропивко (прыжок в длину, тройной прыжок), Денис Лагутин (тройной прыжок), Андрей Лукин (бег на 100 и 200 м), Ильдар Надыров (бег на 3000 м с препятствиями), Данил Росляков (200 м), Матвей Рудник (прыжок в высоту), Савелий Савлуков (бег на 800 м), Александра Скобел (тройной прыжок), Наталья Спиридонова (прыжок в длину, прыжок в высоту), Рудольф Верховых (400 м), Артем Денмухаметов (бег на 400 м и 4х400 м), Анастасия Витюгова (метание диска), Алексей Завалий (бег на 100 м).

9 июня IAAF отказалась восстанавливать статус ВФЛА, которая находится под санкциями с 2015 года из-за допингового скандала. При этом ВФЛА формально выполнила практически все условия, отмеченные в «дорожной карте» IAAF. Очередной отказ состоялся на фоне сообщений о многочисленных нарушениях в отечественной легкой атлетике.

Подробнее о причинах решения IAAF читайте в публикации “Ъ”.