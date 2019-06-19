Не в яблочко

Депутат Пермской думы от партии «Яблоко» На­дежда Агишева отказалась вступать в партию. Отметим, что это уже третья попытка депутата добиться членства в партии. В реготделении отмечают, что выстроить взаимодействие за это время с депутатом не удалось. Эксперты предполагают, что в 2021 году Надежда Агишева будет выдвигаться в думу от других политических сил.



Депутат Пермской гордумы Надежда Агишева отказалась от вступления в партию «Яблоко» и отозвала соответствующее заявление из ее регионального отделения. Как сообщила госпожа Агишева на своей странице в Facebook, решение было принято «коллегиально с членами городской демократической коалиции» (группа общественников, с которыми депутат участвовала в выборах в гордуму.— „Ъ-Прикамье“).

«Думаю, новые попытки вступления на этом этапе вредят репутации партии, вызывают критику сторонников ее программы, позволяют упрекать демократические силы в невозможности найти компромиссы»,— заявила Надежда Агишева и добавила: «Надеюсь, это не помешает региональному отделению по-прежнему эффективно заниматься продвижением партийной программы в городе и регионе».

Председатель регионального отделения «Яблоко» Ольга Колоколова рассказала „Ъ-Прикамье“, что совет реготделения вчера пытался рассмотреть повторное заявление Надежды Агишевой о вступлении в партию. «Регсовет Пермского краевого отделения партии констатирует, что Надежда Агишева продолжает уходить от ответственности, которая возложена на депутата по партийному списку. По-прежнему отказывается отвечать на существенные вопросы о ее депутатской деятельности. И не желает вступать в какое-либо общение с региональным отделением»,— прокомментировала итоги заседания руководитель реготделения.

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова считает, что «противостояние руководства реготделения депутату от партии вместо помощи, которую должно оказывать ему по уставу, наносит репутационный урон партии». «Надежда Владимировна, не увидев на этом этапе позитивных перспектив, сочла правильным не усугублять этот процесс», - добавила госпожа Слабунова.

Надежда Агишева является единственным представителем фракции «Яблоко» в Пермской городской думе. В 2016 году список, возглавляемый Надеждой Агишевой, поддержали 7,16% избирателей, что позволило партии получить один мандат в гордуме. При этом госпожа Агишева не является членом партии.

Ранее ее заявление о вступлении в партию уже рассматривалось региональным отделением, но депутату было отказано в приеме. Партийцы объяснили свое решение тем, что депутат не явилась на заседание и не ответила на их вопросы. Сама Надежда Агишева тогда утверждала, что о дате и сроках рассмотрения заявления ее никто не уведомлял.

Федеральное бюро «Яблоко» также отказало Надежде Агишевой в приеме в партию. Голосовавший против приема заместитель председателя партии Николай Рыбаков объяснил свое решение желанием дать реготделению возможность разрешить конфликт самостоятельно, без вмешательства федерального центра. А Эмилия Слабунова утверждала, что на заседании бюро «ни одной содержательной претензии Надежде Агишевой высказано не было».

«Надежда Агишева — умный, ресурсный и удачливый политик. Но ее основная проблема в том, что она не может определиться с целями своей политической деятельности. Она не может понять, в чем цель ее действий, и не умеет заключать союзы»,— прокомментировал ситуацию политтехнолог Алексей Чусовитин. При этом он добавил, что отказ от членства в партии не снижает шансы Надежды Агишевой на переизбрание в новый созыв Пермской думы в 2021 году. «Сейчас старые политические бренды (КПРФ, ЛДПР, „Справедливая Россия“, „Яблоко“), постепенно разваливаются, и каким образом эти структуры переживут выход своих лидеров на почетную пенсию, неизвестно. В то же время, существует запрос на политическое обновление и новизну, появление новых партий. И у Надежды Агишевой, вероятно, появится возможность выступить от одного из этих брендов»,— предполагает эксперт.

Константин Кадочников