Особо опасные квартиросъемщики

Красноярский краевой суд поставил точку в деле банды «черных» риэлторов. Ее предполагаемый главарь Владимир Цыганов осужден на 21 год колонии строгого режима. Восьми его подручным суд вынес приговор раньше: они отбывают сроки от 6,5 до 17 лет и 9 месяцев. Защита осужденного Цыганова намерена добиваться отмены приговора в Верховном суде.

В Красноярске завершилось рассмотрение последнего уголовного дела группировки «черных» риэлторов. Согласно материалам Следственного комитета, банда была создана в 2015 году. Ее участники заключали договоры аренды дорогостоящих квартир. От имени владельцев недвижимости злоумышленники изготавливали поддельные документы и представляли в управление Росреестра для переоформления права собственности. По данным следствия, по такой схеме удалось похитить три элитные квартиры. Одну из них обвиняемые заложили в ломбард за 1 млн руб. Лишь однажды участники преступной группы потерпели неудачу. Как указывается в материалах следствия, предусмотрительный собственник жилья заблаговременно направил в Росреестр заявление о запрете регистрации сделок с квартирой без его личного участия.

В конце 2015 года сотрудникам уголовного розыска ГУ МВД РФ по Красноярскому краю удалось обезвредить группировку. Оперативники задержали восемь участников банды, а также ее предполагаемого организатора Владимира Цыганова, готовивших очередную квартирную аферу. С 2017-го прошло несколько судебных процессов, в ходе которых, как рассказали в управлении Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе, участники преступной группы получили тюремные сроки от 6,5 лет до 17 лет и 9 месяцев.

Последним в суд поступило уголовное дело Владимира Цыганова. Кроме мошенничества (ст. 159 УК РФ), ему дополнительно инкриминировали статью УК о разбое (ст. 162), похищении человека (ст. 126), а также убийстве (ч. 2 ст. 105). По версии следствия, предполагаемый предводитель банды организовал похищение и последующее убийство одного из своих подручных, а также мужчины, ставшего свидетелем одного из преступлений банды. Обвиняемый всячески затягивал ознакомление с материалами следствия, и дело в отношении него выделили в отдельное производство. С предъявленным обвинением Цыганов не согласился и просил не верить показаниям, которые на него дали его бывшие помощники, заключившие досудебное соглашение о сотрудничестве. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Доказательства, которые собрало следствие и представила прокуратура, убедили Красноярский краевой суд в виновности 43-летнего Владимира Цыганова. Суд назначил ему 21 год в колонии строгого режима, а также полтора года ограничения свободы после отбытия наказания. Защита намерена добиваться пересмотра несправедливого, на ее взгляд, решения в Верховном суде РФ.

Константин Воронов