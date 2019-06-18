Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Суд удовлетворил ходатайство следствия, поддержанное прокуратурой. Решение об избрании меры пресечения принималось судом за закрытыми дверями.

Заседание во вторник, 18 июня, началось с оглашения ходатайства прокурора — он попросил суд рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в закрытом судебном заседании, аргументировав эту просьбу тем, что присутствие публики помешает сохранить тайну следствия. Защитники журналиста были категорически против закрытия процесса, обратив внимание суда на то, что для такого решения нет законных оснований.

Адвокаты сотрудника «Черновика» намерены обжаловать это постановление в Верховном суде Дагестана в апелляционном порядке.

Абдулмумина Гаджиева задержали 14 июня в Махачкале. По версии следствия, журналист переводил деньги на счета Абу Умара Саситлинского, известного в Дагестане исламского проповедника. Несколько лет назад он покинул Россию, чтобы избежать преследования со стороны правоохранительных органов. Предполагается, что средства, которые перечисляются проповеднику на благотворительные цели, идут боевикам в Сирию.

Подробнее о деле Абдулмумина Гаджиева — в материале “Ъ” «Журналиста определили в финансисты».

Юлия Рыбина, Махачкала