КС уточнил основания для отказа в проведении митингов

Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда. КС пояснил, что основную ответственность за правопорядок и безопасность должны принимать на себя органы исполнительной власти.

«Следовательно, при рассмотрении органом власти уведомления о проведении публичного мероприятия должны быть исключены любые попытки возложения на организатора заявленного публичного мероприятия подобных обязанностей»,— говорится в решении суда.

Если формы и методы обеспечения порядка на митинге, по мнению органов исполнительной власти, не отвечают требованиям закона о митингах, организатору обязаны направить «мотивированные предложения» об изменении таких форм и методов, а не препятствовать проведению мероприятий. Споры по этим вопросам в случае необходимости должны решаться в суде, который, в свою очередь, должен принимать решения в максимально короткий срок до даты проведения мероприятия.

Ранее уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложила внести корректировки в закон о митингах. По ее мнению, необходимо сделать более понятными и четкими формулировки относительно места проведения мероприятий для того, чтобы избежать необоснованных отказов в их санкционировании.