Москалькова предложила сделать более четким и понятным закон о митингах

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова предложила внести корректировки в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», сообщает ТАСС со ссылкой на доклад омбудсмена за 2018 год. По мнению госпожи Москальковой, необходимо сделать более понятными и четкими формулировки относительно места проведения мероприятий для того, чтобы избежать необоснованных отказов в их санкционировании.

«Необоснованные отказы, предложение альтернативных площадок, заведомо не устраивающих организаторов акций, нежелание искать компромиссы нарушают законное право людей на свободу слова и, как следствие, провоцируют на проведение стихийных, несогласованных массовых мероприятий. Проявление неуважения к праву граждан на свободу слова и проведение публичных акций способствуют изменению общественных настроений, разрушают веру в справедливость и закон»,— добавила омбудсмен.

Согласно докладу госпожи Москальковой, самыми массовыми санкционированными акциями в 2018 году стали «Бессмертный полк», траурные митинги в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово «Зимняя вишня», митинги против пенсионной реформы, против мусорных полигонов и строительства мусоросжигательных заводов и за свободу рунета.

Закон о митингах ужесточили в 2012 году, после событий на Болотной площади. Госдума тогда ввела новые требования к организаторам и участникам акций, многократно увеличив штрафы за нарушение порядка проведения акций. К 2017 году изменения были внесены во все региональные законы, регламентирующие проведение публичных мероприятий. Документы дополнялись перечнями объектов — «здания, занимаемые органами власти», «образовательные учреждения», «железнодорожные вокзалы», «остановки общественного транспорта» — и расстояниями до них, на котором нельзя проводить акции.

Карту территорий, где запрещено митинговать, смотрите в материале “Ъ” «Протесты не находят себе места».