Минобороны РФ опубликовало видео перехвата бомбардировщиков США у российской границы

Министерство обороны России показало видео перехвата бомбардировщиков ВВС США В-52Н российским Су-27 в районе Черного и Балтийского морей. Соответствующая запись опубликована на странице ведомства в Facebook.

В министерстве в очередной раз подчеркнули, что «полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства». О перехвате Су-27 бомбардировщиков В-52Н сообщалось накануне.

11 июня Минобороны России также сообщало о перехвате 10 июня двух самолетов-разведчиков у границы РФ над Балтикой, в районе проведения учений НАТО Baltops.