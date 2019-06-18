ЛДПР и КПРФ вышли списками

Татарстанские коммунисты и либерал-демократы намерены увеличить свое представительство в парламенте республики по итогам выборов в сентябре. Сейчас у КПРФ в Госсовете лишь три депутата. А прежде единственный представитель ЛДПР и вовсе был исключен из партии. Обе политические силы хотят получить не менее 10–15%. Эксперты считают, что из-за повышения пенсионного возраста избиратели Татарстана будут голосовать «против “Единой России”». Однако, по словам источников “Ъ”, региональные власти не позволят ЛДПР преодолеть пятипроцентный барьер.



В минувшие выходные конференция татарстанского отделения КПРФ выдвинула кандидатов на выборы в Госсовет республики. Партийный список из 30 человек, как и предполагал “Ъ”, возглавил глава республиканского комитета партии и лидер фракции коммунистов в Госсовете Хафиз Миргалимов. Второе место ожидаемо получил депутат Госсовета, секретарь рескома Артем Прокофьев. Замкнул первую тройку еще один действующий парламентарий от КПРФ Александр Комисаров.

Потенциально «проходные» позиции в списке получили предприниматели Николай Атласов и Фадбир Сафин. Господин Атласов, получивший четвертую строчку, в настоящий момент является депутатом горсовета Набережных Челнов. Господин Сафин, занявший пятую позицию, — депутатом думы Казани. На шестой строчке списка оказался первый секретарь Елабужского райкома КПРФ, член ЦК партии Мансур Гарифуллин. Далее идут секретари в Нижнекамске и Бугульме Альберт Ягудин и Валерий Натальин, а также бизнесмен Даниял Фасахиев. Глава фракции КПРФ в казанской думе Алексей Серов получил лишь десятое место в списке. Компартия также выдвинула кандидатов во всех 50 одномандатных округах республики.

Напомним, выборы в Госсовет назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 планируется избирать по партийным спискам, столько же — в одномандатных округах. В 2014 году КПРФ смогла получить лишь 5,5% и провести только трех депутатов. Партия проиграла во всех округах. Сокрушительную победу одержала «Единая Россия» с результатом более 84%.

В этот раз КПРФ рассчитывает увеличить свой результат на выборах в связи с падением рейтинга «Единой России». «Нам поставлена задача руководством партии получить 30%. Минимальная планка — 15%»,— рассказал “Ъ” глава избирательного штаба республиканских коммунистов Артем Прокофьев. Он сослался на социологическое исследование партии, согласно которому «Татарстан на втором месте по поддержке КПРФ среди регионов, где пройдут выборы в сентябре». «Сейчас мы набираем людей в наблюдатели. Кроме того, наблюдать за выборами в Татарстане приедут из других регионов»,— сказал господин Прокофьев. Он добавил, что компартия также может победить в нескольких одномандатных округах, в том числе в Казани или Альметьевске. При этом сам господин Прокофьев и Хафиз Миргалимов в округах свои кандидатуры не выдвинули, поскольку будут руководить всей избирательной кампанией.

За коммунистов готовы голосовать около четверти всех избирателей республики, говорил ранее политолог Казанского федерального университета Андрей Большаков, ссылаясь на исследование фонда «Общественное мнение — Татарстан», которое проводилось в начале года. На сайте КПРФ опубликованы результаты опроса Центра исследований политической культуры в марте. Из них следует, что за коммунистов готовы голосовать 13%, а за «Единую Россию» — 34%. (данные с учетом тех, кто не пойдет на выборы и не определился с выбором). Согласно расчетам КПРФ, партийная фракция должна увеличиться с трех до 12 человек. При этом в парламент также может пройти ЛДПР. Согласно опросу, ее готовы поддержать 9%.

«Рейтинг ЛДПР в Татарстане сейчас 10–15%»,— подтвердил “Ъ” координатор партии в республике Владимир Сурчилов. Партия Владимира Жириновского также провела в выходные конференцию в республике. Был сформирован партсписок из 50 человек. Его возглавил господин Сурчилов. Также в первую тройку вошли заместитель координатора Марсель Габдрахманов и специалист «Агроторга» Александр Егоров. Четвертые и пятые места заняли владелец юридического центра Адель Гузаиров и координатор отделения ЛДПР в Кукморе Радик Михайлов соответственно. ЛДПР также закрывает все 50 одномандатных округов Татарстана.

Пять лет назад ЛДПР получила всего 2,4% голосов избирателей, однако смогла провести своего представителя Руслана Юсупова по Шаляпинскому одномандатному округу в Казани. Примечательно, что в округе не выдвигался кандидат «Единой России». Господин Сурчилов сообщил “Ъ”, что сейчас Руслан Юсупов исключен из партии, однако он может пойти на выборы самовыдвиженцем в Дербышкинском округе. ЛДПР здесь уже выставила Марселя Габдрахманова.

«Негативный имидж ЛДПР в республике постепенно выветривается, но пока еще сохраняется»,— говорит профессор Казанского национального исследовательского технологического университета Сергей Сергеев, напоминая о негативных высказываниях Владимира Жириновского в адрес татар. Впрочем, он полагает, что избиратели будут голосовать за ЛДПР и в первую очередь за КПРФ «против “Единой России”», поскольку партия власти поддержала пенсионную реформу. «В Татарстане оппозиция как будто боится лишний раз рассказать о себе избирателям. Но ее результат может оказаться для власти неизбежным злом»,— считает эксперт.

Источники “Ъ”, близкие к аппарату президента республики, заявляют, что в Госсовет пройдет только КПРФ. ЛДПР не дадут преодолеть проходной барьер в 5%.

Кирилл Антонов