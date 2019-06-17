В МВД опровергли массовое увольнение сотрудников на фоне дела Голунова

Министерство внутренних дел (МВД) опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что в последние дни уволились более 40 сотрудников УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства. В министерстве утверждают, что с 11 июня с рапортами об увольнении обратилось лишь два сотрудника УВД по ЗАО.

Начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД по Москве Юрий Титов — “Ъ FM”: Сообщаем, что информация, размещенная на отдельных ресурсах о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников ОВД по Западному административному округу города Москвы, не соответствует действительности. Кадровая ситуация в указанном подразделении стабильная. Отдельно отметим, что в период с 11 июня 2019 года по сегодняшний день с рапортами об увольнении обратилось два сотрудника указанного управления внутренних дел

Сегодня, 17 июня, издание Mash сообщило в Telegram об увольнении в связи с делом журналиста Ивана Голунова 45 сотрудников правоохранительных органов, большая часть которых — главы управлений. По версии издания, ответственные за задержание господина Голунова сотрудники ведомства подали заявления об увольнении вслед за отставкой начальника УВД по ЗАО Москвы генерала Андрея Пучкова.

11 июня, на основании проведенных экспертиз, глава МВД Владимир Колокольцев объявил о снятии обвинений с журналиста Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления (сбыте наркотиков). Также были уволены два генерала ведомства: Андрей Пучков, начальник УВД по ЗАО Москвы, и Юрий Девяткин, курировавший управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД. Сотрудники, проводившие задержание журналиста, были отстранены от работы на время проверки, инициированной Следственным комитетом России (СКР). 16 июня господин Голунов был допрошен следствием в качестве свидетеля по уголовному делу, по которому ранее был задержан.

О том, как МВД обещает наказать сотрудников, а общественность требует пересмотра законодательства, читайте в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».