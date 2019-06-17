В 2018 году 17% россиян оплачивали покупки только наличными

В России в 2018 году 17% граждан оплачивали покупки исключительно наличными, свидетельствуют данные исследования платежной системы MasterCard. «В то время как число россиян, совершающих покупки только картой, в течение последних двух лет держится на уровне 20%, доля тех, кто использует только наличные, сократилась в прошлом году до 17% (по сравнению с 23% в 2017 году)»,— сказано в исследовании.

В качестве причин, по которым россияне переходят на безналичную оплату, названы удобство (77%), скорость (74%), а также бонусы, кэшбэк и скидки при оплате картой (69%). Бесконтактным способом в прошлом году оплачивали покупки более 50% держателей карт. Это на 30% больше, чем в 2017 году.

Исследование проводилось в ноябре и декабре 2018 года среди жителей Москвы и городов с численностью населения от 250 тыс. человек. Эксперты опрашивали граждан в возрасте от 25 до 45 лет.

О том, как небольшие магазины начали вынуждать покупателей расплачиваться наличными,— в публикации “Ъ FM”.