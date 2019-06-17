Директор центра охраны памятников уволился после скандала с плитами

Директор городского центра охраны памятников Андрей Васильев уволился с занимаемой должности. Основанием стало заявление об увольнении чиновника по собственному желанию. Напомним, 13 июня ему был объявлен выговор за недостаточный контроль при приемке работ по изготовлению и установке плит на эспланаде. Здесь 12 июня при открытии новых плит с именами выдающихся пермяков в Аллее Доблести и Славы с ошибкой в фамилии была установлена «звезда» бывшего директора завода имени Свердлова Бориса Изгагина.

Как стало известно "Ъ-Прикамье", сегодня на вакантную должность исполняющим обязанности руководителя назначен Алексей Лузин, ранее работавший начальником отдела по ремонту и содержанию имущественного комплекса центра.

Объявивший сегодня о назначении на совещании по итогам празднования Дня города глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что плиты с ошибками при гравировке были заменены подрядчиком по гарантии. «Все внеплановые ситуации, произошедшие в День города, вызваны человеческим фактором. Кто-то где-то недосмотрел, недоконтролировал, в итоге из-за безалаберности ряд событий 12 июня прошел с недочетами, хотя всего этого можно было бы избежать, если относиться к своему делу более ответственно»,— подчеркнул глава города.

Господин Самойлов также поручил создать на базе контрольно-аналитического департамента администрации Перми группу технического контроля, которая перед проведением крупных городских мероприятий будет проверять состояние объектов, техники, аппаратуры.