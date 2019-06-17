«ВКонтакте» заблокировала группу о конфликте в Чемодановке за призывы к насилию

«ВКонтакте» заблокировала группу «Чемодановка в огне» о событиях в селе Чемодановка Пензенской области, где в результате массовой драки был убит мужчина. Причиной блокировки стали призывы к насильственным действиям. Соответствующее сообщение опубликовано при попытке перейти в сообщество.

В Роскомнадзоре отчитались, что из «ВКонтакте» удалили всю фейковую информацию по конфликту в Чемодановке. «Вся та информация, которая была признана Генпрокуратурой недостоверной, она в настоящий момент удалена с площадок социальных сетей»,— сообщили в службе (цитата по «РИА Новости»).

Одна из участниц группы на условиях анонимности рассказала «МБХ медиа», что, по мнению местных жителей, причиной блокировки сообщества стала боязнь огласки. «Там на стене были фразы от жителей вроде: хватит терпеть все, что происходит в стране, Путин нас не спасет, делаем все сами, здесь и сейчас»,— пояснила она.

14 июня около тысячи жителей Чемодановки провели народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5. Они требовали установить виновных в убийстве местного жителя, погибшего в ходе массовой драки. В соцсетях писали, что драка произошла между русским и цыганским населением села. В рамках расследования драки в полицию доставили 174 человека, 15 задержаны. Дело было передано в центральный аппарат СКР, в селе ввели «сухой закон». Конфликт в Чемодановке взял под личный контроль полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Подробности — в материале “Ъ” «Табор уходит в следствие».