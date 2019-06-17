Для энергоснабжения пригорода Новороссийска направили 40 дизельных генераторов

Энергетики направили в Цемдолину более 40 резервных источников энергоснабжения – дизель-генераторов. С воскресенья, 16 июня, из-за аварии на подстанции пригород Новороссийска остался без света.

В настоящее время специалисты компании «Россети Кубань» оказывают помощь в восстановлении электроснабжения сетевой организации «НЭСК-Электросети». Причиной аварии на сетях стало повреждение кабельных линий, отходящих от подстанции «ДСК». При помощи дизельных генераторов энергетики запитали минувшей ночью большую часть жизненно важных, социально значимых объектов Цемдолины.

Сообщается, что восстановительные работы на подстанции ведутся круглосуточно, в устранении последствий технического нарушения задействовано более 100 человек из числа ремонтного персонала «Россети Кубань».

«В настоящее время специалисты оказывают помощь городским электросетям в расстановке дизельных электростанций и подключении бытового сектора», - говорят в «Россетях Кубани».

Для информирования населения работает многоканальная горячая линия 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный), а также единый интернет-портал «Светлая страна» (светлаястрана.рф).

Василий Хитрых